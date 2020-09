La Osaka agli Us Open con la mascherina dedicata a Breonna Taylor

NEW YORK (Stati Uniti) - Naomi Osaka, tennista giapponese ex numero uno al mondo, è scesa in campo agli Us Open, a New York, indossando una mascherina con sopra il nome di Breonna Taylor, la donna uccisa dalla polizia americana. La campionessa giapponese ha spiegato che la mascherina indossata in occasione del match con la connazionale Misaki Doi è solo una delle sette che ha portato a Flushing Meadows, ognuna in onore di una persona diversa.

Us Open, la Osaka in campo con la mascherina per Breonna Taylor

La Osaka in prima linea sulle questioni sociali Usa

La Osaka è una delle atlete più impegnate sulle questioni di giustizia sociale negli Usa, con le proteste esplose dopo la morte di George Floyd. La settimana scorsa era stata proprio l'atleta giapponese a spingere la WTA a rinviare le partite del torneo di Cincinnati dopo l'ennesimo episodio di violenza eccessiva da parte della polizia negli Usa.