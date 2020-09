Internazionali di tennis, quante polemiche! Binaghi: "Senza tifosi? Idiozia". Spadafora: "Sono perplesso"

La decisione di non far riaprire gli Internazionali di tennis a una parte di pubblico "è un'enorme ingiustizia". È lo sfogo del presidente della Fit Angelo Binaghi presentando la 77esima edizione del torneo del Foro Italico di Roma che andrà in scena senza pubblico dal 14 al 21 settembre. Binaghi ha spiegato di aver inviato due documenti successivi al Cts, uno identico a quello del Roland Garros che ha ottenuto l'apertura a 11.500 spettatori al giorno: "Il presidente della Regione Lazio (Zingaretti, ndr) ci ha detto di non volersi prendere la responsabilità di riaprire, volendosi adeguare alle raccomandazioni finali del Cts a porte chiuse". “Mentre ad altri sport in altre regioni vengono autorizzati al pubblico eventi anche indoor - ha concluso Binaghi - nessuno quest'anno potrà entrare alla più grande manifestazione sportiva d'Italia. Se ci avessero detto che questo era il loro orientamento, avremmo potuto spostare il torneo a Genova, o in Puglia, ci sarebbero state molte regioni dove poter disputare gli Internazionali in forma ridotta per il pubblico. Il danno è enorme, lo è per la nostra federazione ma anche per i nostri soci e per atleti e tifosi".

Binaghi: "Quasi certo un torneo Atp in Sardegna a ottobre"

Spadafora: “Sono perplesso”

"La decisione del Comitato tecnico scientifico di sconsigliare la partecipazione a un numero limitato e controllato di spettatori ha destato le mie perplessità. Per questo ho scritto nei giorni scorsi al ministro della Salute, Roberto Speranza, chiedendo che il Cts possa svolgere approfondimenti, anche attraverso l'audizione con i rappresentanti del Dipartimento per lo Sport. Credo infatti sia fondamentale poter garantire agli eventi sportivi le stesse regole previste per gli eventi culturali". Sono le parole del ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, contenute in una lettera indirizzata al presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, che quest'ultimo ha letto nel corso della presentazione degli Internazionali d'Italia di tennis, in programma al Foro Italico dal 14 al 21 settembre. "Ieri il ministro Speranza ha risposto chiedendo al Cts di calendarizzare a breve questo incontro - ha aggiunto Binaghi - ma so bene che tempistiche così strette difficilmente potranno incidere sull'organizzazione degli Internazionali".

Raggi: “Capisco l’amarezza”

"Capisco le considerazioni amare di Binaghi e lo ringrazio per la sua tenacia". Lo dice la sindaca di Roma Virginia Raggi alla presentazione degli Internazionali di tennis poco dopo l'intervento del presidente della Fit che aveva definito la decisione di non far aprire al pubblico il torneo di tennis "un'enorme ingiustizia". La sindaca ha anche parlato dei lavori al Foro Italico che dovrebbero prevedere anche la copertura del Centrale del tennis: "Mi auguro che presto potranno iniziare questi lavori". "Io faccio quello che posso - ha aggiunto la sindaca - Quando abbiamo deciso di far ripartire la stagione operistica ho fortemente voluto che ci fosse pubblico e la location del Circo Massimo ce lo ha consentito. Io il mio lo faccio e so che l'assessore Frongia e tutte le persone citate dal presidente Binaghi hanno cercato di fare il loro".

Entry list stellare

Da Djokovic a Nadal, passando per Thiem e Medvedev. L’entry list maschile è davvero stellare. Unica assenza quella di Roger Federer, che rientrerà nel 2021 dopo il doppio intervento al ginocchio destro. Berrettini è tra i protagonisti più attesi, con lui anche Fognini e Sinner che avrà una wild card. Il torneo femminile, categoria Premier 5, ha una partecipazione qualitativamente superiore a quella degli US Open: sono iscritte nove top ten e 40 delle prime 43 giocatrici.