Roland Garros, grande Italia a Parigi: in cinque al terzo turno

PARIGI - Fantastico risultato per gli italiani al secondo turno del Roland Garros: in cinque avanzano al terzo turno e domani potrebbero diventare sei con Matteo Berrettini. Jannik Sinner passa superando in tre set il francese Benjamin Bonzi, numero 227 del ranking, promosso dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2 6-4 6-4 dopo un'ora e 56 minuti di gioco. Avanzano anche Marco Cecchinato (battuto in quattro set l'argentino Juan Ignacio Londero con il punteggio di 6-3 6-2 5-7 6-2) e Lorenzo Sonego (battuto in tre set il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6(8) 6-1 7-5, dopo due ore e 24 minuti di gioco).

Giustino ko: finisce il sogno del Roland Garros

Travaglia trova Nadal

Stefano Travaglia, numero 74 del ranking, supera in cinque set il giapponese Kei Nishikori, numero 35 della classifica Atp, con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 (7) 4-6 6-2 dopo 3 ore e 54 minuti. Ora però sarà durissima: al terzo turno affronterà Rafa Nadal.

Avanza Trevisan

Nel tabellone femminile impresa di Martina Trevisan: la 26enne toscana ha eliminato Cori Gauff, numero 51 del mondo, per 4-6 6-2 7-5 e accede anche lei al terzo turno.