Roland Garros: Djokovic al terzo turno, avanza anche Tsitsipas

PARIGI (FRANCIA) - Stefanos Tsitsipas accede senza troppo soffrire al terzo turno del Roland Garros, terzo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il tennista ellenico, quinta forza del tabellone, si è sbarazzato in un'ora e mezzo di gioco dell'uruguayano Pablo Cuevas, 6-1 6-4 6-2. Nei sedicesimi affronterà lo sloveno Aljaz Bedene che ha eliminato il serbo Nikola Milojevic, 7-5 2-6 6-1 7-6(4).

Avanza Djokovic, e liminato Shapovalov

Novak Djokovic accede facilmente al terzo turno del Roland Garros, terzo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il numero uno del mondo e del seeding ha eliminato in tre set il lituano Ricardas Berankis, 6-1 6-2 6-3 in un'ora e 22' di gioco. Nei sedicesimi affronterà il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros che ha battuto 6-2 6-3 6-3 lo statunitense Tennys Sandgren. Eliminato, invece, Denis Shapovalov. Il canadese, ottava testa di serie, ha ceduto al quinto set allo spagnolo Roberto Carballes Baena, 7-5 6-7(5) 6-3 3-6 8-6. Grigor Dimitrov accede al terzo turno del Roland Garros. Il tennista bulgaro, numero 20 del ranking, ha superato in tre set lo slovacco Andrej Martin, numero 102 della classifica Atp, con il punteggio di 6-4 7-6 (5) 5-1 in due ore e 17 minuti. Avanza anche il tedesco Altmaier che supera il connazionale Struff in tre set 6-3 7-6(7) 6-3.