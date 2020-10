Un Nadal infinito mette ko Schwartzman e conquista la finale del Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) - Dopo aver giustiziato gli italiani Stefano Travaglia e Jannik Sinner, rispettivamente al terzo turno e nei quarti di finale, Rafa Nadal batte l'argentino Diego Schwartzman e approda alla finale del Roland Garros. Il numero due al mondo ha fatto fuori l'avversario in tre set (6-3, 6-3, 7-6) dopo 3 ore e 9 minuti di gioco. Lo spagnolo insegue il titolo numero 13 sulla terra rossa di Parigi e attende la sfida tra Djokovic e Tsitsipas per conoscere il nome del suo avversario nella finale che andrà in scena domenica.