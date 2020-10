San Pietroburgo Open, Tsitsipas da forfait: "Voglio una settimana di riposo"

SAN PIETROBURGO - Stefanos Tsitsipas non prenderà parte al San Pietroburgo Open, Atp 500 da 1.243.790 dollari di montepremi. Il tennista greco, reduce dalla semifinale persa contro Djokovic al Roland Garros, e alle prese con un fastidio muscolare calla gamba sinistra che si porta dietro dagli Internazionali di Roma, ha deciso di dare forfait al torneo russo. "Preferisco prendermi una settimana di riposo e prepararmi per Vienna", ha fatto sapere Tsitsipas. Esordio positivo intanto per Stan Wawrinka, testa di serie numero 5, che ha sconfitto Daniel Evans per 3-6 7-6(3) 7-5.