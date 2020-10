Sardegna Open, Sonego out al secondo turno

PULA - Finisce al secondo turno l'avventura di Lorenzo Sonego al Forte Village Sardegna Open, nuovo Atp 250 dotato di un montepremi di 271.345 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del resort a Pula, in Sardegna. Il 25enne torinese, numer 42 del mondo e quinto favorito del seeding, reduce dagli ottavi al Roland Garros, ha ceduto per 6-4 3-6 6-1, dopo quasi due ore e un quarto di lotta, al ceco Jiri Vesely, numero 67 del ranking, che si e' cosi' preso la rivincita per la sconfitta rimediata dal piemontese negli ottavi del challenger di Genova lo scorso anno.