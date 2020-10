Sardegna Open, Musetti va ko. Djere primo finalista

PULA - Un finale che sembra un beffa, quello di Lorenzo Musetti al Forte Village Sardegna Open, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 271.345 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del resort a Pula, in Sardegna, che si è fermato alle semifinali. Il tennista originario di Carrara ha dovuto cedere il passo al serbo classe '95 Laslo Djere, dopo una cavalcata spettacolare. A fermare il classe 2002 non è stata la superiorità dell'avversario, ma un infortunio al gomito destro che lo ha costretto al forfait sul punteggio di di 2-6, 6-2, 4-1. Il numero 74 del ranking ottiene, così, il biglietto per le finali del torneo.