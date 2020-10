CAGLIARI - Marco Cecchinato è in finale nel Forte Village Sardegna Open, torneo che si sta tenendo in questi giorni sulla terra rossa del resort di Pula, in provincia di Cagliari. Il tennista siciliano ha battuto in semifinale Danilo Petrovic con il piunteggio di 6-0, 6-1. Domani, nell'atto finale del torneo Atp 250, sfiderà il serbo Laslo Djere, che ha passato la semifinale grazie al ritiro di Lorenzo Musetti che ha subito un infotunio al gomito.