Dopo Alessandro Giannessi, anche Federico Gaio si ferma in semifinale nel "Lisboa Belem Open", torneo challenger ATP dotato di un montepremi di 44.820 euro che si avvia alla conclusione sulla terra rossa della capitale portoghese. Il 28enne tennista faentino, n. 136 del ranking mondiale e quinta testa di serie, è stato sconfitto per 6-3 6-0, in poco meno di un'ora e un quarto, dallo spagnolo Jaume Munar, n. 112 della classifica mondiale e primo favorito del seeding.