SAN PIETROBURGO - Andrey Rublev è il primo finalista del "St. Petersburg Open", Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.243.790 dollari, in corso sul veloce indoor dello "Sports and Concert Complex" della città russa. Il tennista russo, testa di serie numero 3, ha sconfitto in semifinale il canadese Denis Shapovalov, seconda forza del seeding, con il punteggio di 4-6 6-3 6-4.