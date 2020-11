Ranking Atp, Djokovic eguaglia Sampras: numero 1 per sei volte

ROMA - Novak Djokovic continua ad eguagliare e scrivere nuovi record nel tennis. Avedo chiuso anche il 2020 da numero 1 al mondo nella classifica ATP, il serbo ha eguagliato il precedente record di Pete Sampras: 6 volte in vetta alla classifica. Djokovic è stato il migliore nel 2011, 2012, 2014, 2015 e 2018 prima di quest'anno. Inoltre, dall'alto dei suoi 33 anni è anche il più anziano numero 1 di fine anno. "Quando ero piccolo guardavo il tennis di Pete per crescere, quindi eguagliare il suo record è un sogno che si avvera - ha detto il serbo al sito dell'Atp -. Continuerò a lavorare per migliorarmi ancora e avere sempre più successo e battere altri record in uno sport che amo con tutto il cuore". Nel 2020 Djokovic ha giocato cinque finali e conquistato quattro titoli, tra cui un torneo del Grande Slam e due ATP Masters 1000.