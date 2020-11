Appuntamento con la storia per Jannik Sinner. Il predestinato cerca la vittoria a Sofia, nella prima finale ATP conquistata in carriera. A sfidare il 19enne tennista azzurro Vasek Pospisil, numero 74 del mondo. "L'anno scorso in questo periodo ho giocato molto bene e spero di ripetermi", ha dichiarato Sinner ricordando quanto accaduto 12 mesi fa a Milano con il trionfo alle Next Gen Atp Finals. Segui la sfida in diretta su www.corrieredellosport.it.

ATP Sofia: Sinner - Pospisil