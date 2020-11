LONDRA - Daniil Madvedev ha battuto Novak Djokovic, qualificandosi matematicamente per le semifinali delle Atp Finals. Nel secondo match della seconda giornata del Gruppo A, il numero 4 del ranking, si è imposto sul numero 1 del Mondo in due set con il punteggio di 6-3, 6-3. Per avanzare alle semifinali Djokovic dovrà battere nell'ultima giornata il tedesco Alexander Zverev.

