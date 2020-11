Atp Finals, Nadal è in semifinale: battuto Tsitsipas in tre set

LONDRA (INGHILTERRA) - Rafa Nadal è uno dei semifinalisti delle Atp Finals (5.700.000 dollari di montepremi), che per il dodicesimo anno di fila si disputano alla "O2 Arena" di Londra prima di passare il testimone a Torino. Il campione spagnolo, numero 2 del mondo, ha vinto in tre set lo scontro diretto con Stefanos Tsitsipas (6). Nadal ha vinto il primo 6-4, poi la risposta del greco che ha vinto con lo stesso punteggio il secondo, quindi il tennista spagnolo ha chiuso 6-2 il terzo, centrando l'accesso alle semifinali e riscattando la sconfitta subita con Thiem. L'austriaco, già con la qualificazione in tasca, è stato sconfitto in due set da Rublev.