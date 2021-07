Djokovic e la finale con Berrettini: "Tifo l'Italia, ma solo a Wembley"

"Speriamo che sia una bella partita e che l'Italia possa vincere solo la sera...": così Novak Djokovic sdrammatizza con una battuta, in un'intervista a Sky, il match conclusivo di domani che alle 15, sul Centre Court di Wimbledon, lo vedrà opposto a Matteo Berrettini, il primo italiano ad aver raggiunto un simile traguardo. Ma Nole ha ironizzato anche sulla finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, anch'essa in scena a Londra. Il numero 1 del mondo ha commentato la sfida contro l'azzurro: "È la prima finale in uno slam per lui, la trentesima per me. Spero che l'esperienza mi possa aiutare, ma lui sta giocando il miglior tennis della sua carriera, ha uno dei migliori servizi nel mondo". Ha detto Nole, sapendo che Matteo, proveniente già da una vittoria sull'erba - quella al Queen's di Londra - sarà un avversario davvero complicato da battere.