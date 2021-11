Atp Finals, infortunio per Berrettini: costretto al forfait

TORINO - Matteo Berrettini è stato costretto a fermarsi per un infortunio nel corso del secondo set della sfida inaugurale contro Zverev. Dopo aver perso il primo set al tie break, il tennista italiano (che serviva sull'1-0 per l'avversario), si è fermato per un problema fisico. Dopo un colpo ha subito sentito dolore al fianco, ha gettato la racchetta a terra e ha urlato: "Non può essere". Subito dopo il tennista italiano ha chiesto l'aiuto del fisioterapista. Dopo alcuni minuti di attesa, ha provato a tornare in campo, ma si è dovuto arrendere.