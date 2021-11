Atp Finals: Sinner, il cuore non basta. Medvedev vince in tre set

TORINO - Jannik Sinner chiude la sua avventura agli Atp Finals , con una sconfitta contro il russo Medvedev . Il tennista azzurro (già certo dell'eliminazione dopo la vittoria di Zverev nel pomeriggio contro Hurkacz) è stato protagonista di un'ottima gara contro il numero due al mondo, che si è imposto con il risultato di 6-0, 6-7, 7-6 in due ore e ventinove minuti. Senza storia il primo set, che il russo ha portato a casa senza concedere all'azzurro neanche un game. Più equilibrata la seconda parte dell'incontro. Sinner ha risposto colpo su colp o agli attacchi del russo e si è imposto al tie break.

Atp Finals: i risultati

Medvedev vince al tie break

La gara si è decisa al terzo set. Al quinto game e sul parziale di 2-2, Sinner strappa il servizio all'avversario, che chiude con un doppio fallo. Nel game successivo tiene il servizio a zero, portandosi sul 4-2. Medvedev sembra in difficoltà: commette due doppi falli, ma riesce a tenere il servizio e ad effettuare il contro break ai danni dell'azzurro. La gara resta in equilibrio e si decide al tie break: Sinner spreca due match point, poi ne annulla uno al russo, che alla fine riesce asd imporsi 10-8.