Medvedev, sbadiglio in faccia a Sinner: quante critiche sui social

ROMA - Jannik Sinner ha chiuso la sua prima apparizione alle Atp Finals a testa altissima, perdendo il confronto con Medvedev 2-1 . Dopo lo 0-6 al primo set, l'azzurro ha vinto 7-6 nel secondo. Poi, al terzo, ha porta il numero 2 al mondo fino al tie-break, dove ha ceduto cede soltanto sul 6-7. Durante il terzo set, un dettaglio ha attirato l'attenzione, soprattutto dei tifosi italiani, sull'atteggiamento del tennista russo che si è mostrato infastidito e sembrava volesse mettere fine al match il prima possibile. Infatti, prima ha iniziato a servire prima e seconda senza mai fermarsi e poi ha addirittura sbadigliato in faccia a Sinner. Sui social network sono arrivate tantissime critiche a Medvedev per il suo comportamento durante il terzo set: sembrava provocare l'azzurro e non voler più giocare l'incontro. I tifosi italiani l'hanno preso di mira su Twitter e Instagram.

Le parole di Sinner

"Medvedev un po' scorretto? Scorretto è una parola grossa, alla fine ha vinto la partita. Io spero di rigiocare con lui quando la partita conterà, poi vediamo cosa fa. Se è giusto o no non voglio dirlo, intanto oggi ha vinto quindi bravo lui. Non è semplice giocare con uno più giovane, in casa, col pubblico che spinge. Anche se lui è numero due al mondo. Sono stato bravo a rimanere lì e allungare la partita, oggi non ha girato verso di noi. Lui è il numero due al mondo e c'è un motivo". Lo ha detto Sinner in conferenza stampa dopo la sconfitta con Medvedev e l'eliminazione dalle Atp Finals a proposito dell'atteggiamento del russo nei turni di battuta.