Atp Finals, Djokovic in ginocchio: in finale ci va Zverev

TORINO - Sarà Alexander Zverev a sfidare Daniil Medvedev nella finale dell'Atp Finals di Torino: al Pala Alpitour il n.3 del ranking Atp supera in tre set (7-6, 4-6, 6-3) il numero uno al mondo Novak Djokovic. Il tedesco, in un primo set durato un'ora e cinque minuti, rimonta il vantaggio iniziale del serbo e vince 7-6 al tie break. Nel secondo set è ancora Zverev a sembrare più in palla nelle battute iniziali, mantenendo il vantaggio fino al 4-3. Djokovic però risponde alla grande, ribalta l'inerzia rubando il servizio all'avversario e vince 6-4 pur sprecando quattro palle set. Nel terzo e decisivo parziale il 24enne di Amburgo si porta sul 3-1 piazzando un break importante, mantiene il servizio e non lascia scampo all'avversario, vincendo 6-3.