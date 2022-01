Djokovic potrebbe essere bannato dall'Australia per tre anni

MELBOURNE (Australia) - Non si placa il caos attorno a Novak Djokovic e ora i rischi per il campione serbo possono essere molto più complessi del previsto. Ricapitolando: dopo l'esenzione medica per partecipare agli Australian Open pur non avendo ricevuto il vaccino e il respingimento per i problemi con il visto all'aeroporto di Melbourne, il serbo rimarrà rinchiuso in un hotel di detenzione per rifugiati in attesa della ridiscussione del suo caso. Il team legale del 34enne ha fatto ricorso per rivedere la decisione di espulsione presa dal Dipartimento degli affari interni australiani, ma al momento la star del tennis rimane nel limbo. Il numero uno al mondo è stato portato al Park Hotel di Carlton a Melbourne, dove molti tifosi si sono radunati per chiedere la sua liberazione. La complicata situazione ha causato un acceso dibattito a livello internazionale e ora si attendono i risvolti che potrebbero addirittura escludere il campione serbo dall'Australia per 3 anni.