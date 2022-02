RIO DE JANEIRO (Brasile) - Fabio Fognini stacca il biglietto per la semifinale del "Rio Open", Atp 500 da 1.815.115 dollari che si disputa sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile (lo scorso anno era stato cancellato causa della pandemia). Il tennista ligure, numero 38 Atp, ha battuto 6-4, 6-2 l'argentino Federico Coria, numero 63, e se la vedrà con lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha sconfitto Matteo Berrettini.