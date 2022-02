Berrettini, niente semifinale con Fognini a Rio: vince Alcaraz

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Matteo Berrettini al torneo Atp di Rio de Janeiro: il tennista azzurro numero sei al mondo e testa di serie del torneo, in un match interrotto per più di un'ora e mezza a causa della pioggia all'inizio del terzo set, cede infatti il passo allo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 29 della classifica Atp, che vince 6-2, 2-6, 6-3 e si guadagna l'accesso alle semifinali del torneo in terra rossa. Ad attenderlo ci sarà Fabio Fognini, vincitore contro l'argentino Coria 6-4, 6-2.