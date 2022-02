Rio Open, Fognini e Bolelli si aggiudicano il doppio maschile

Per Fognini si tratta del sesto trofeo

Per l'emiliano quella odierna era la finale di doppio numero 20 in carriera, la seconda quest'anno dopo quella raggiunta a Sydney, sempre con Fognini, e ha messo in bacheca il nono trofeo. Per il ligure (che in singolare a Rio era uscito di scena in semifinale, per mano dello spagnolo Alcaraz) era invece la 17esima finale di specialità, la terza in questo 2022, dopo quelle raggiunte a gennaio a Sydney, sempre in coppia con Bolelli, e la scorsa settimana a Buenos Aires, assieme all'argentino Zeballos: per Fognini è arrivato adesso il sesto trofeo (l'ultimo lo aveva vinto nel 2018 a San Pietroburgo, al fianco di Matteo Berrettini).