Torneo Forlì: Maestrelli, Zeppieri e Arnaboldi passano il primo turno

FORLI' - Nel secondo due tornei Challenger Atp consecutivi in scena sui campi veloci indoor del Tennis Club Villa Carpena, già teatro in gennaio di tre appuntamenti di questo circuito, gli italiani Francesco Maestrelli, Giulio Zeppieri e Andrea Arnaboldi hanno superato il primo turno delle qualificazioni del "Città di Forlì 5". Il primo ha sconfitto il tedesco Benjamin Hassan per 6-4 7-6 (5); il secondo ha superato il connazionale Simone Vaccari col punteggio di 6-0 6-2; mentre Arnaboldi ha battuto il rumeno Vlad Victor Cornea per 6-1 6-1. Nella sfida decisiva per l'accesso al tabellone principale che si terrà oggi, Maestrelli affronta Zeppieri, mentre Arnaboldi sfida il tedesco Julian Lenz.