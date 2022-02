Atp Ranking, Berrettini e Sinner saldi in Top 10

LONDRA - Nessun cambiamento nella Top 10 Atp dopo i recenti tornei, Novak Djokovic resta il numero 1 del mondo (8875) inseguito sempre da Daniil Medvedev (8435) con il tedesco Alexander Zverev terzo incomodo (7515). Anche per le due punte di diamante del tennis italiano non ci sono state novità Matteo Berrettini rimane saldo al 6° posto con 4928 punti alle spalle di Rafa Nadal (6515) mentre Jannik Sinner conferma il suo 10° posto con 3429. La "minaccia" arriva dalla Spagna perché grazie al successo al torneo di Rio il 18enne spagnolo Carlos Alcaraz entra in Top 20 al 20° posto.