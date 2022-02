Rio Open, Alcaraz batte Schwartzman e si aggiudica il torneo

ROMA - Dopo aver battuto Matteo Berrettini e Fabio Fognini, rispettivamente in quarti di finale e in semifinale, il predestinato, ovvero Carlos Alcaraz, ha fatto suo il "Rio Open", torneo Atp 500 da 1.815.115 euro che si è disputato sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile (lo scorso anno era stato cancellato a causa della pandemia). In finale, il giovane spagnolo, che da oggi entra nella top-20 mondiale, ha sconfitto l'argentino Diego Schwartzman, 14 del ranking Atp e numero 3 del seeding, col punteggio di 6-4 6-2. Per Alcaraz, 18enne di Murcia, è il secondo titolo Atp, e il primo 500, della carriera.