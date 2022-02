Atp Dubai, Djokovic non lascia scampo a Musetti e vince in due set

DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Ritorno in campo vincente per Novak Djokovic dopo le vicende che l'hanno tenuto fuori dallo scorso Australian Open: il tennista serbo, che deve difendere il suo primo posto nella classifica Atp dal russo Medvedev e che non scende in campo dalla Coppa Davis di dicembre, batte in due set Lorenzo Musetti 6-3, 6-3 nel primo turno dell'Atp Dubai 500 (torneo in cemento dal montepremi di 2.235.870 dollari). Ancora un ko per il tennista toscano contro il serbo, dopo il clamoroso ribaltone subìto l'anno scorso negli ottavi di finale dell'Open di Francia.