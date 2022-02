Malagò: "Djokovic agli Internazionali? Al momento assolutamente no"

"Djokovic agli Internazionali di tennis di Roma? Al momento, assolutamente no. Per un motivo molto semplice: ammesso e non concesso che uno si faccia la doccia in un camper, che mangi e dorma da solo e in situazioni di fortuna, è il messaggio che è sbagliatissimo. Mi auguro che le cose cambino presto. In questo momento però è così: io ogni giorno ricevo email e lettere di genitori imbufaliti perché i figli non hanno il greenpass e non possono fare sport. Spiegatemi perché invece un campione nella stessa condizione lo può fare". Queste le parole del numero uno del Coni Giovanni Malagò ai microfoni di Agorà, su RaiTre. "Il punto centrale - continua - è che bisognerà vedere cosa succederà da qui a maggio, e io spero che la situazione sia migliore e ci sia possibilità non solo di vedere Djokovic ma anche di tornare a fare attività sportiva".

Malagò soddisfatto del movimento azzurro Intanto i nostri atleti continuano a conquistare medaglie: "Negli ultimi anni ne abbiamo vinto tantissime, per la precisione 283, nelle competizioni olimpiche, mondiali e continentali. Siamo secondi solo agli Stati Uniti e ciò mi riempie di orgoglio. Abbiamo giganti dietro di noi come Cina, Giappone, Germania, Francia. Delle 17 medaglie vinte a Pechino, certo, poteva arrivare qualche oro in più ma guardando il totale e non al dettaglio, ovvero al metallo delle medaglie, siamo fra i primissimi. Siamo più bravi a vincere medaglie che non a vincere ori. Si tratta di centesimi di secondo, l'infortunio di Sofia Goggia, la componente degli arbitri e dei giudici. Il bello è che il Cio non guarda più le medaglie d'oro che vinci ma se ti piazzi tra i primi otto posti e noi siamo ben messi. Queste medaglie le abbiamo vinte in otto discipline diverse, siamo eclettici, una caratteristica che nel mondo tutti ci invidiano. Siamo orgogliosi ma è anche un tallone d'Achille. Questo è un bel tema di politica sportiva".