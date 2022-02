Torneo Santiago, Cecchinato battuto all'esordio da Kecmanovic

SANTIAGO - Quarta sconfitta in altrettante partite tra qualificazioni e main draw in questo 2022 per Marco Cecchinato, uscito subito di scena anche nel "Chile Dove Man+Care Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di più di 500 mila euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Club Deportivo Universidad Catolica di Santiago del Cile, quarto appuntamento del "Golden Swing" sulla terra sudamericana.