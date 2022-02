Atp Acapulco, Berrettini si arrende al dolore: ritirato contro Paul

ACAPULCO (Messico) - Nottata da dimenticare per i colori azzurri al torneo Atp 500 di Acapulco dove Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono stati subito eliminati con tanto di beffa per il romano. I numero 1 italiano infatti conduceva per un set a zero (6-4) il match contro l'americano Tommy Paul ma nel 2° set ha dovuto alzare bandiera bianca: Berrettini ha sofferto un riacutizzazione dello stesso infortunio agli addominali che non gli permise di giocare le Atp Finals 2021, l'azzurro ha provato a giocarci sopra chiedendo anche l'intervento del trainer ma, sotto 5-1, ha deciso di ritirarsi. Sonego invece è stato sconfitto in 3 set (3-6, 7-6, 6-2) dallo statunitense J.J Wolf dopo 2 ore e 56 minuti di partita.