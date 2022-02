Atp Acapulco, parte bene Nadal: vincono anche Medvedev e Tsitsipas

ACAPULCO - Partono col piede giusto Rafa Nadal, Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev, tre dei favoriti del torneo di Acapulco, in Messico, Atp 500 dotato di un montepremi di 1.832.890 €. Il tennista russo, numero 1 del tabellone, ha liquidato all'esordio il francese Benoit Paire. Tsitsipas ha piegato il serbi Laslo Djere per 7-6(7) 7-6(4), mentre lo spagnolo Nadal ha sconfitto il 'ripescato' americano Denis Kudla per 6-3 6-2.