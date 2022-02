Atp Dubai, Sinner archivia Murray ed accede ai quarti di finale

DUBAI (Emirati Arabi) - Jannik Sinner accede ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Dubai dopo aver battuto Andy Murray. Sul campo centra il tennista altoatesino si è imposto per 7-5, 6-2 dopo un'ora e 46 minuti. Nel 1° set la resistenza di Murray (che si era già salvato al 5° gioco sotto 15-40) cede all'11° game perdendo a 0 il servizio per il 6-5 Sinner. L'azzurro non trema al suo turno di battuta e vince game e set (7-5) dopo 57'. Murray continua ad avere problemi con la prima di servizio e Sinner ne approfitta: break al 1° e al 5° gioco per volare sul 4-1 e chiudere la frazione 6-2. L'azzurro conosce già il suo avversario ai quarti che sarà il polacco numero 11 del mondo Hubert Hurkacz, battuto alle ultime Atp Finals