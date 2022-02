ROMA - Niente da fare per Lucia Bronzetti nell'''Abierto Akron Zapopan", torneo Wta 250 dotato di un montepremi pari a 239.477 euro, che si sta disputando sul cemento del Panamerican Tennis Center di Guadalajara, in Messico. La giovane tennista romagnola - numero 112 al mondo - agli ottavi di finale ha perso contro la ceca Marie Bouzkova, 96 del mondo, per 7-6 (2) 6-2. Era partita dalle qualificazioni.