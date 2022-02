Djokovic: "Vaccino? Voglio essere l'unico proprietario del mio corpo"

ROMA - Novak Djokovic parla a L'Equipe e lo fa per spiegare una volta per tutte la sua posizione riguardo la vaccinazione. Non è la prima volta che il tennista serbo affronta l'argomento dopo il caos accaduto in Australia, in questa circostanza però è stato decisamente più diretto del solito: "Sulla base di tutte le informazioni sul vaccino, ho deciso di non vaccinarmi. Questa è la mia posizione. Se cambierà o no non lo so, tutto sta cambiando abbastanza velocemente, vedremo cosa decideranno i governi".