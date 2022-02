Dubai, Sinner fuori ai quarti: Hurkacz vince in 2 set

DUBAI (EMIRATI ARABI) - Sfuma la semifinale per Yannik Sinner al Duty Free Tennis Championships, ricco torneo Atp 500, dotato di un montepremi di 2.949.665 dollari e in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 10 del ranking e quarta testa di serie, è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz, numero 11 Atp e quinta testa di serie, in 6-3, 6-3 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. In semifinale il polacco troverà il russo Andrey Rublev, secondo favorito del torneo, che ha battuto 2-6 6-3 6-1 l'americano Mackenzie McDonald.