Il messaggio di Medvedev: "Dobbiamo promuovere la pace"

ACAPULCO (Messico) - Nella notte Daniil Medvedev ha raggiunto la semifinale al torneo Atp 500 di Acapulco, lunedì diventerà numero 1 del mondo ma in questo momento i suoi pensieri sono rivolti al suo paese. Dopo la vittoria du stanotte contro il giapponese Yoshihito Nishioka il vincitore dello Us Open 2021 ha dichiarato: "Come tennisti noi promuoviamo la pace il tutto il mondo. Sono stato in tanti Paesi diversi fin da quando ero juniores e non è facile per me sentire tutte queste notizie". La scorsa settimana, a Marsiglia, il torneo di doppio è stato vinto da un giocatore russo, Andrey Rublev, in coppia con uno ucraino, Denys Molchanov: "È stato fantastico, le persone hanno bisogno di stare insieme".