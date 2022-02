Russia-Ucraina, Nadal: "Incomprensibile una guerra oggi"

ACAPULCO (MESSICO) - Dopo il successo contro Paul nei quarti ad Acapulco, Messico, Rafael Nadal nel postpartita ha voluto dire la sua sulla guerra tra Russia e Ucraina: "Posso esprimere la mia opinione come cittadino, non come tennista. Non voglio parlare di chi incolpare, quale sia il problema o no, ma qualunque sia a questo punto e nel secolo in cui siamo, mi sembra incredibile che ci siano le guerre. Mi sfugge il motivo in ogni modo. Non riesco a capirlo. Spero che finisca il prima possibile, che possano esserci il minor numero possibile di persone colpite, il minor numero di perdite possibili, che finisca ora. È una notizia devastante e incomprensibile". Tornando al torneo messicano, in semifinale il mancino di Manacor affronterà proprio il russo Medvedev, nuovo numero uno al mondo, anche lui schieratosi contro quanto sta accadendo nelle ultime ore.