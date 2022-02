Ucraina, Svitolina: "Aiutateci a fermare la guerra"

Grido di dolore di Elena Svitolina su Twitter: "Il cuore mi sanguina. Un'altra terrificante notte insonne per la gente in Ucraina. Per favore aiutateci a fermare la guerra! Abbiamo bisogno del sostegno e dell'aiuto di tutto il mondo civile. Ringrazio tutti coloro che stanno difendendo la nostra patria". La 27enne di Odessa, numero 15 del mondo, è l'atleta ucraina simbolo nel circuito. Il momento è drammatico e sono tanti gli sportivi che si schierano per la pace. Tra questi anche il connazionale Aleksandr Dolhopolov: "I russi non vogliono questa guerra", ha scritto l'ex tennista su Twitter pubblicando un video delle proteste in alcune piazze russe.