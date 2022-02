Fognini: "Bel momento dopo tante bastonate. Djokovic va rispettato"

ROMA - Fabio Fognini, ospite assieme alla moglie Flavia Pennetta, domenica, a "Verissimo", racconta la gioia per il trionfo nel Rio Open, in doppio, con Simone Bolelli: "Ci voleva questa vittoria dopo due anni passati a prendere bastonate. Questa settimana però è stata molto positiva, voglio essere felice dopo quello che ho passato e voglio godermela. Adesso vediamo se riusciamo a toglierci altri sassolini dalle scarpe". Sui prossimi impegni aggiunge: "Non ho tornei in programma. Purtroppo, ho avuto un piccolo problema al polpaccio che non mi permetterà di giocare la Coppa Davis la prossima settimana. Ora mi ripeterò e starò con la mia famiglia".