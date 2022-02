Nadal batte ancora Medvedev: è finale ad Acapulco

ACAPULCO (Messico) - Rafa Nadal continua a cavalcare l'onda dell'Australian Open, battuto nella semifinale dell'Atp 500 di Acapulco il prossimo numero 1 del mondo, Daniil Medvedev. Il maiorchino si è imposto con un secco 6-3, 6-3 in 2 ore nette di gioco: dopo un 1° set dominante, lo spagnolo ha salvato 11 break point in due turni servizio consecutivi nel 2° set per mantenere il break conquistato al 2° gioco (2-0). Con la vittoria della scorsa notte Nadal si porta 14-0 in questo 2022, la miglior partenza di sempre in carriera. Lo spagnolo numero 6 del mondo affronterà il britannico Cameron Norrie, che nell'altra semifinale ha eliminato con un doppio 6-4 il greco Stefanos Tsitsipas.