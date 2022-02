Coppa Davis, la Germania convoca Zverev per il primo turno

ROMA - Alexander Zverev è stato selezionato dalla squadra tedesca per giocare il primo turno di Coppa Davis in Brasile venerdì e sabato prossimo all'Olympic Park di Rio de Janeiro. Il numero tre al mondo è stato quattro giorni fa squalificato dal torneo di Acapulco e multato con 40 mila dollari dopo aver colpito con la racchetta la postazione del giudice di sedia al termine del match perso in coppia con Marcelo Melo contro Glasspool e Heliovaara. "Siamo felici che si unisca a noi. Il suo comportamento ad Acapulco era inaccettabile. Lo ha riconosciuto e ha chiesto scusa. Ora vuole superare questa fase difficile rilanciandosi con la squadra", ha dichiarato Michael Kohlmann, capitano della squadra tedesca.