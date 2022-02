Ranking Wta: al comando c'è sempre Barty, Camila Giorgi è 29esima

ROMA - Ashleigh Barty continua a rimanere al comando del Ranking Wta. La vincitrice degli Australian Open ha 2.907 punti di vantaggio sulla sua più immediata inseguitrice, la ceca Barbora Krejcikova ("best ranking"), che ha scavalcato la bielorussa Aryna Sabalenka, scesa ora in terza posizione e staccata di 220 punti dalla 26enne di Brno. Quarta Iga Swiatek, che guadagna ben 4 posizioni grazie alla vittoria nel Wta di Dubai. Sale di due posizioni la Kontaveit che è ora quinta. La spagnola Badosa e la greca Sakkari sono rispettivamente sesta e settima. Perde tre piazze la ceca Pliskova - scesa ora in ottava posizione - mentre rimangono stabili Muguruza, nona, e Jabeur, che chiude la top-10.