Sorpresa Djokovic: via lo storico coach Vajda

Non una giornata particolarmente memorabile per Novak Djokovic. Dopo il dietrofront di Peugeot - che per mezzo dell’ad di Stellantis, Carlos Tavares, ha fatto sapere che non lo sponsorizzerà più - è arrivata la notizia della separazione dallo storico allenatore Marian Vajda, la figura che ha portato il campione serbo ai vertici del tennis mondiale. I motivi della rottura non sono ancora chiari, anche se potrebbe trattarsi di una rescissione consensuale: il coach slovacco non era presente né a Melbourne né a Dubai, ma nel corso del polverone agli Australian Open aveva difeso Nole a più riprese.