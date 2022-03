Wta Lione, Trevisan e Paolini a caccia dei quarti

LIONE - Martina Trevisan e Jasmine Paolini tornano in campo oggi nel Wta di Lione, torneo che mette in palio poco meno di 300'000€ che si sta disputando sul veloce indoor del Palais des Sports de Gerland della città che sorge alla confluenza dei fiumi Rodano e Saona. Paolini, dopo aver eliminato - non senza difficoltà - la rumena Irina Bara (n.114 del ranking) sfiderà la tedesca Tamara Korpatsch, n.167 del ranking e che è partita dalle qualificazioni.