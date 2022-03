Coppa Davis: Sinner contro Gombos per aprire Slovacchia-Italia

BRATISLAVA (Slovacchia) - Con Matteo Berrettini fermo ai box è Jannik Sinner il numero uno azzurro che guiderà l'Italia nel il turno preliminare della Coppa Davis 2022 a Bratislava contro la Slovacchia. Sinner aprirà le danze venerdì (ore 17:00) affrontando Norbert Gombos (numero 110 Atp) sul campo della NTC Arena con capienza dell'impianto ridotta al 50% per le norme anti-covid: previsti comunque 2000 tifosi. A seguire la sfida tra Alex Molcan (66) e Lorenzo Sonego (21). Sabato invece si comincia alle 15:00 con il doppio: in campo Filip Polasek e Igor Zelenay opposti a Simone Bolelli e Stefano Travaglia . A seguire la sfida tra i numeri uno dei rispettivi team, Molcan e Sinner : in chiusura quella tra i numeri due, Gombos e Sonego.

Sinner: "Un onore giocare per l'Italia"

Queste le parole dell'altoatesino alla vigilia della sfida contro la Slovacchia: "È un grande onore giocare per il nostro Paese, abbiamo tante opzioni in singolo e in doppio. Ora pensiamo ad iniziare con il piede giusto poi vedremo cosa ci riserverà il futuro - aggiunge - Questa è una competizione a squadre, quindi siamo tutti insieme e proviamo ad aiutarci sia dentro che fuori dal campo. Per me questo è fondamentale. Il lavoro di Filippo non è semplice, ognuno ha uno stile diverso, quindi non si tratta solo di classifica". Su Gombos: "La palla si consuma per il legno sotto lo strato di sintetico. Gombos qui è pericoloso perché tira forte e piatto. Molcan lo conosco un po' meno, però è mancino e si muove bene. Hanno poi una coppia molto temibile in doppio". Infine qualche parola sul nuovo coach Vagnozzi: "Sto bene. Con Simone, sto lavorando tanto e con grande qualità. Sto imparando cose nuove e sto vedendo il tennis da un'altra prospettiva"