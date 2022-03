Djokovic potrà partecipare al Roland Garros: il motivo

ROMA - Novak Djokovic potrà prendere parte al Roland Garros. Il premier francese Jean Castex ha annunciato che il prossimo 14 marzo cadrà sia l'obbligo del super green pass che quello delle mascherine al chiuso (ad eccezione dei trasporti pubblici e delle strutture mediche). Una buona notizia, quindi, per il serbo, che dopo aver saltato gli Australian Open potrà subito rifarsi. Il torneo è in programma dal 22 maggio al 5 giugno, mentre prima ci sarà il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 9 al 17 aprile.