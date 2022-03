Barty: "Non giocherò i tornei di Indian Wells e Miami"

Ashleigh Barty, numero 1 della classifica mondiale e recente vincitrice degli Australian Open, ha annunciato il proprio forfait per i tornei di Indian Wells e Miami. L'australiana ha affermato di non "essersi ancora ripresa del tutto" dopo le fatiche accumulate per il successo centrato nella prima prova stagionale del Grande Slam, ultima sua apparizione nel circuito internazionale. "Purtroppo, il mio corpo non si è ripreso come speravo dopo gli Australian Open e non sono stata in grado di prepararmi adeguatamente per Indian Wells e Miami", ha affermato la Barty. "Non credo di aver raggiunto il livello di forma necessario per vincere questi due tornei e, quindi, ho deciso di ritirarmi. Amo queste due manifestazioni: sono triste di non partecipare quest'anno ma devo concentrarmi sul mio corpo", ha concluso la numero uno del tennis internazionale.