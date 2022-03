Serena Williams: "Zverev? Se avessi fatto io quel gesto, sarei in galera"

Intervistata dalla CNN, l'ex campionessa americana di tennis Serena Williams torna a parlare del brutto gesto di Zverev nei confronti del giudice di sedia durante il torneo di Acapulco: "Se lo avessi fatto io, probabilmente sarei in prigione. Non sto scherzando". Poi continua: "Vedi che fanno queste cose sui campi e ti chiedi 'se lo avessi fatto io?' Ma va bene così". Ma la stessa sorella minore delle due Williams non è nuova a gesti simili a quello del tedesco. Durante la finale degli Us Open persa contro Naomi Osaka nel 2018 perse completamente le staffe, arrivando perfino a spaccare la racchetta.