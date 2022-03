Coppa Davis, Sinner supera Horansky : 2-2 con la Slovacchia

BRATISLAVA (SLOVACCHIA) - Situazione di parità tra Slovacchia e l'Italtennis, sul punteggio di 2-2. La coppia inedita Sinner-Bolelli ha infatti perso contro Filip Polasek e Igor Zelanay per 6-3 1-6 7-6(3) nel turno preliminare di Bratislava che mette in palio la qualificazione alla fase a gironi della Coppa Davis 2022. Con questo ko azzurro, gli slovacchi sono momentaneamente passati in vantaggio sul 2-1. A riportare la parità ci ha pensato Jannik Sinner che ha battuto 7-5 6-4 lo slovacco Filip Horansky in un’ora e minuti. Falsa partenza per il numero 11 del mondo, che fatica più del previsto contro il numero 203 del ranking mondiale, subito sotto 3-0 al via ma poi capace di riprendersi. Adesso è tutto sulle spalle di Lorenzo Musetti che contro Norbert Gombos (numero 110 del ranking mondiale) si giocherà il match decisivo.